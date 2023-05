Neutra, versátil e intemporal. Estes são alguns dos adjetivos que podem ser usados para descrever a famosa Di Bag da marca de luxo italiana TOD'S.

Lançada durante a década de 1990, este modelo em pele tornou-se num verdadeiro fenómeno entre as admiradoras da marca tornando-se num dos mais icónicos da maison.

Para além da falecida princesa Diana, a supermodelo Naomi Campbell e atriz de cinema Nicole Kidman são algumas das celebridades que se renderam à Di Bag ao longo dos anos. Mais recentemente, Sharon Stone foi o último nome da indústria de Hollywood a ser fotografado nas ruas de Beverly Hills com este modelo.

Para a ocasião, a protagonista do filme Instinto Fatal optou por um look branco total com uns oxford shoes no mesmo tom. Para completar o seu outfit descontraído mas elegante, apostou no modelo Di da TOD'S e uns óculos de sol da marca Ray-Ban.

Disponível em dois tamanhos - mini (€1 700) e pequena (€1 900) -, a Di Bag destaca-se por ter uma alça removível e disponibilizar uma palete de cores intemporais, onde se destacam o beige, o branco, o rosa, o preto e o castanho.

