Na primavera-verão 2020, com o lançamento dos novos Levi’s Balloon Jeans, a Levi’s abraça o moto “Bigger is Better” dos anos 80.

Com cintura subida e um corte de perna exageradamente curvo e subtilmente ajustado do joelho para baixo, os Levi’s Balloon Jeans misturam a estética oversized dos anos 80, com as principais tendências de hoje.

Em Portugal, para celebrar o lançamento deste novo modelo, Filipa Nascimento é uma das quatro raparigas que a Levi’s juntou numa sessão fotográfica onde se destacam os novos Balloon Jeans.

A atriz Filipa Nascimento integra atualmente o elenco da telenovela da SIC, “Terra Brava”. Na trama da autoria de Inês Gomes, a atriz interpreta a personagem Catarina Pinto, uma jovem estudante, filha de Marco Paulo (Diogo Amaral) e neta de Prazeres (Noémia Costa). Abandonada há dois anos pela mãe, foi viver com o pai para a casa da avó e dos tios-avós.