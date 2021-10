Nesta coleção, o cão da designer, Tadao, é o Guardião do Mundo e combate os problemas ambientais criados pelo Homem, enquanto tenta manter o mundo seguro, uma pata de cada vez. O protetor da sustentabilidade vai lutar contra o Homem Smog (poluição do ar), o Homem Fogo (alterações climáticas), o Homem Desflorestação (destruição das florestas) e o Homem Onda (excesso de consumo de água). Nesta coleção, maioritariamente com peças unissexo, com um estilo urbano sustentável e cool, vai descobrir uma mistura equilibrada de materiais.

Veja a imagem criada pela designer que serviu de inspiração à coleção:

Veja agora as imagens da coleção: