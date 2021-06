Toda a coleção Furla é marcada por peças modernas e de alta qualidade com delicados detalhes feitos à mão e requintados elementos que espelham na perfeição as raízes e o ADN da marca italiana, com mais de 90 anos de história, mas com um foco permanente no futuro.

Pensada para a geração Z, a coleção Pre-Fall da Furla apresenta uma variedade de novos modelos de carteiras mais pequenas e funcionais, que representam o acessório perfeito para usar de manhã à noite.

Muitas das carteiras vêm com alças de tecido, o que aumenta o conforto e facilidade de utilização, sendo especialmente apreciadas pelas jovens amantes da marca.

Cores claras iluminam a coleção que comunica uma sensação de diversão e alegria e divide-se em três grandes temas.

Inspiração em peças dos Anos 90

As peças da coleção destacam-se pela simplicidade elegante, uma estética inspirada no arquivo dos anos 90 da marca, mas que surpreendem com detalhes ousados.

A Furla Moon é uma linha de pequenas carteiras multifuncionais em pele macia. O acessório distingue-se pelo seu formato que encaixa perfeitamente debaixo do braço, permitindo usá-lo confortavelmente durante todo o dia.

A linha Furla Essential é composta por uma clutch suave almofadada, e uma mini clutch a tiracolo feita em napa Sakai ou em ráfia trabalhada. Caracterizada pelas suas linhas essenciais, o seu visual é atemporal e simultaneamente moderno.

Artesanato: Herança moderna

A Furla Lipardi apresenta um visual elegante com uma carteira tipo saco e mosquetões laterais em metal, com a forma do distintivo logótipo em arco. Disponível em pele de bezerro macia ou com um ousado motivo entrançado em couro ou ainda numa elegante e discreta ráfia; esta linha apresenta linhas simples e claras.

Conforto, design elegante e o espírito boémio, unidos na Furla Margherita. Feita numa combinação de camurça e pele granulada com uma moderna alça entrelaçada e ajustável. Apresentada em combinações trendy de tons terra, que refletem a paixão da Furla pela qualidade.

As sandálias da Furla Code Lace celebram o estilo simples e elevam a silhueta do pé com atacadores de tornozelo em couro fino envolvente. Em couro napa ou numa mistura de couro e camurça, estão disponíveis em preto ou em elegantes combinações de dois tons.

Para esta estação, a Furla 1927 é atualizada com mini carteiras a tiracolo. Esta linha está disponível em pele macia num suave bege conhaque ou amarelo.

A carteira apresenta uma prática alça amovível em tecido, personalizada com o icónico logótipo Furla, adicionando um toque utilitário à carteira. Também disponível no estilo mais clássico, com uma corrente de metal em couro com um exuberante padrão de piton.

#FunFurla e Cores

A assinatura da carteira de mão Furla Metropolis, tanto na sua forma clássica quadrada como nas suas versões mais recentes - redonda e mini carteira a tiracolo - surgem em cores agradáveis e brilhantes e apresentadas com aplicações de micro-esferas de uma só cor, feitas à mão ou com listas óticas que se assemelham a divertidas pulseiras da sorte.

Para a coleção Pre-Fall, é também reinterpretada em retalhos de couros texturizados de diferentes cores, camurça e riscas em couro envernizado ou na versão em couro com uma divertida estampagem às bolinhas.

A Furla Opportunity é uma shopper grande de linhas elegantes com pega dupla.Disponível no padrão bayadère e no tecido jacquard com o logótipo em arco tridimensional com motivo étnico.