Juntamente com uma série de processos sustentáveis e de fabrico inovadores, a coleção é inspirada no Le Train Bleu, o elegante comboio que percorreu de Calais até à Côte d'Azur na década de 1920.

Reunindo vestidos de noite extravagantes e vestidos de gaze, a coleção apresenta novos materiais de origem sustentável, como o CIRCULOSE, um material natural produzido a partir de têxteis reciclados e o RENU, um poliéster reciclado de alta qualidade, além de sobras de tecidos de coleções anteriores.

A coleção SS20 Conscious Exclusive estará disponível em lojas selecionadas e online a partir de 26 de março.

As peças-chave incluem um vestido de baile comprido de poliéster reciclado; um mini vestido de tafetá reciclado com mangas plissadas; um vestido de dia; uma blusa de tafetá reciclada com mangas enfeitadas; e o indispensável denim, que é 100% algodão orgânico não tingido.

Os principais acessórios incluem chinelos de cocktail rasos com enfeites de contas de vidro reciclado (sobras de uma coleção anterior) e uma bolsa feita de VEGEA, uma inovadora alternativa de couro vegan feita a partir de peles e caules de uvas descartados.

Conheça a Coleção Conscious Exclusive da H&M: