Sempre na vanguarda das últimas inovações em cuidados com a pele, a Natura Bissé volta a trazer a Portugal um dos mais recentes rituais de beleza: a Bubble Pure Air, um novo conceito para tratamentos faciais e corporais realizados num ambiente limpo onde se respira um ar 99,995% puro, que o SAPO Lifestyle teve oportunidade de experimentar em outubro, no Algarve.

Benefícios da Bubble Pure Air: É um produto que ajuda a cuidar da saúde em diferentes momentos do dia: em repouso, durante e após o exercício físico, nos momentos em que nosso corpo precisa de uma dose maior de oxigénio; É bom para quem sofre de problemas respiratórios; É benéfico para a saúde pois o ar puro é essencial para o correto funcionamentodo nosso sistema respiratório, um fator importante nos tratamentos anti envelhecimento; Favorece a regeneração das vias respiratórias após o exercício físico. Reservas De 24 de março a 4 de abril Informações e reservas spa.penhalonga@penhalonga.com

A Bubble Pure Air (O2 Bubble) trata-se de um espaço insuflável com uma área isolada e que se torna particularmente eficaz para tratamentos de beleza, uma vez que o ar purificado é completamente livre de partículas poluentes, bem como de agentes virais, bacterianos e alérgenos. Nasceu da preocupação com a poluição ambiental e com a contínua deterioração da qualidade do ar e é fabricado com materiais certificados pela Comunidade Europeia. Inclui filtros ultravioleta “A” para exteriores.

Esta técnica, que pode ser aplicada a qualquer tratamento cosmético da marca, foi inspirada nos fundamentos da fisioterapia e consiste em exercícios respiratórios para aproveitar ao máximo os benefícios proporcionados pela Bubble Pure Air.

O que se pretende com esta experiência é envolver o cliente num ambiente de luxo e bem-estar procedendo à inalação de ar puro e desintoxicação num espaço completamente isolado, maximizando os efeitos do tratamento. Um cenário calmo, feito para proporcionar um estado de relaxamento total através de respiração profunda e técnicas holísticas com efeitos rejuvenescedores. Um ritual com base num equilíbrio entre toque e eficácia, sofisticação e natureza, pesquisa científica e experiência técnica do profissional de estética.