Imaginemos a passadeira vermelha dos Óscares. Estrelas de Hollywood desfilam com figurinos, sapatos e joias de marcas conceituadas, a maquilhagem e os cabelos é analisada nas revistas de especialidade no dia seguinte, há toda uma preparação em volta do momento. Mas além do que se vê, está também o que pode ser invisível à primeira vista – a maquilhagem dá sempre nas vistas – como é o caso dos tratamentos de beleza a que se submetem antes deste grande evento.

Um dos nomes por detrás destes rostos é a Natura Bissé, marca de cosmética de luxo fundada em Barcelona, em 1979, pela família Fisas. De Espanha para o mundo – estão presentes em mais de 40 países – e agora também no Algarve, mais concretamente nos spas Tivoli de Vilamoura e Carvoeiro.

E assim, o sonho de viver a experiência de uma estrela de Hollywood está à distância de uma marcação e de uma viagem (caso esteja em outro ponto do país). E atenção, porque estamos a falar da “Melhor Marca de Spa do Mundo” de 2018, 2019, 2020 e 2021, dos World Spa Awards.

créditos: Divulgação

Beleza de última geração digna de estrela

O menu da Natura Bissé é variado – entre rosto, pescoço e especial enfoque no decote – e são vários os ex-libris da marca, entre eles os Red Carpet Facials by Natura, que incluem massagem facial e cuidados de rosto de última geração, ou o exclusivo V-Neck Definition, um dispositivo multifuncional que combina terapia de luz LED para estimular a pele e melhorar a absorção de ingredientes ativos.

Mas o que nos reservava era outro tratamento, o Inhibit (120€), um lifting de cabine de rejuvenescimento global da pele em apenas 60 minutos. O plano era entregarmo-nos às mãos da Maria, a técnica da Natura Bissé, com grande expertise nos tratamentos da marca.

O principal objetivo deste tratamento é atenuar as linhas de expressão, com técnicas exclusivas de massagem, sendo uma alternativa ideal ou um complemento aos procedimentos médico-estéticos, de acordo com as informações disponibilizadas pela Natura Bissé. Muito completo pois inclui limpeza, esfoliação, lifting e hidratação

Podemos resumir este tratamento em uma palavra: glow. Porque é desta forma que nos sentimos, com um brilho na pele, e com o ar de quem rejuvenesceu meia dúzia de anos. Sim, o tempo não faz milagres, mas há procedimentos que nos ajudam a melhorar a nossa pele e a elevar a nossa autoestima. De acordo com a técnica Maria, o ideal seria repetir este tratamento a cada 15 dias.

O tratamento só por si já revela maravilhas na nossa pele, mas houve outro fator diferenciador. Tudo aconteceu dentro da Pure Air Bubble, uma das ofertas mais icónicas da Natura Bissé, e outro privilégio das estrelas de Hollywood, que permite fazer estes tratamentos faciais de alta eficácia num ambiente com ar 99,9% puro.

Dentro da bubble, o oxigénio é purificado criando uma atmosfera livre de toxinas, alérgenos e poluição. E este ambiente particular faz com que os produtos possam penetrar mais na pele, aumentando o nível de hidratação.

De acordo com a marca, à medida que o corpo se ajusta para respirar o ar puro, acaba por relaxar mais natural e profundamente do que fora desta atmosfera, o que torna o seu resultado diferente de qualquer outro tratamento.

créditos: Divulgação

Infelizmente, a Pure Air Bubble não está disponível a tempo inteiro uma vez que viaja pelo mundo, pelos diversos Spas da Natura Bissé. Mas estará disponível em diferentes alturas do ano, por isso é ficar de olho e esperar a próxima oportunidade.

Ana Marques, diretora de Spa do Tivoli Vilamoura e do Tivoli Carvoeiro, já tinha tido contacto com a marca há alguns anos, quando trabalhava em outos hotéis do grupo, fora de Portugal. O regresso ao país somado a uma pandemia e consequentes confinamentos deram-lhe o tempo necessário para poder analisar e escolher esta marca premium para os spas Tivoli do Algarve.

“Nós precisávamos de uma marca forte na área do rosto”, e como os clientes procuram sempre algo mais “a Natura Bissé é uma marca forte com resultados rápidos, o que não é muito usual dentro de hotéis, sobretudo o Inhibit”, apropriado para peles mais maduras ou com mais rugas de expressão.

O facto de a Natura Bissé ter produtos específicos para a zona do pescoço foi “superinteressante porque é uma parte do corpo que acabamos por trabalhar, mas acabávamos por não ter produto para sugerir ao cliente”.

Mas nem existem apenas tratamentos de rosto. Os de corpo pretendem proporcionar uma experiência personalizada de acordo com o estado de espírito, necessidades e tempo de cada pessoa. Os produtos selecionados são vegans destacando-se três terapêuticas: tonificante (60 minutos), desintoxicante (70 minutos) e redutora (60 minutos).

O tratamento de corpo e massagem mais emblemático da marca é o Diamond Rose Massage (120€), uma massagem de 80 minutos que combina o poder exfoliante do pó de diamante com a força nutritiva do óleo de rosa de damasco.

créditos: Divulgação

E agora que estamos quase a chegar ao Natal, por que não oferecer uma experiência destas? O Tivoli Spa organiza masterclasses com as especialistas da Natura Bissé para uma manhã ou tarde de aprendizagem, além do poder cuidar do rosto e do corpo, com alguns dos melhores produtos da marca. Um bom plano para passar entre amigos ou família.

E a verdade é que estas masterclasses podem fazer toda a diferença na nossa rotina de skin care pois além de nos mostrarem as melhores técnicas e massagens para a aplicação dos produtos, também aconselham as doses corretas a serem usadas. E sabemos que o caminho para o desperdício de cremes pode ser muito fácil de seguir.

O SAPO Lifestyle viajou a convite dos hotéis Tivoli.