Até 3 de dezembro, o valor que gastar em moda, casa, beleza, tecnologia ou lazer volta para si, por completo, em forma de vales, para que possa voltar às compras no ClubeFashion e descontar tudo o que poupou.

António Zilhão, um dos administradores de clubefashion.com, revela: “acreditamos que o Natal de 2021 será diferente do ano passado. Com o novo site, muita oferta com entregas rápidas e confiantes num Natal presencial, queremos contribuir, cada vez mais, para compras inteligentes, que façam sentido no orçamento das famílias portuguesas".

Assim, o principal objectivo desta ação Clubefashion Black Friday, é permitir que todos aproveitem as oportunidades do Black Friday, que decorre de 5 novembro até 3 dezembro e aproveitem o reembolso da totalidade do valor, para converter em compras a partir de 4 de dezembro, para o Natal de 2021.

As oportunidades estão disponíveis em clubefashion.com e na aplicação da marca, disponível para Android e IOS.

O ClubeFashion é o maior outlet online em Portugal e renovou recentemente a sua identidade gráfica e o website, criando uma melhor experiência de compra a todos os seus clientes. Mais rápida, mais intuitiva e mais segura.