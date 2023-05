A base mais vendida nos Estados Unidos já pode ser comprada em Portugal. Bem-vinda, IT Cosmetics

É mais uma marca americana a entrar no mercado português, em lojas físicas, como por exemplo a SuperGoop! que recentemente também chegou a Portugal e está disponível nas lojas Sephora. Mas se a marca fundada por Holly Thaggard tem como foco a proteção solar, a IT Cosmetics foi criada por Jamie Kern Lima, que não conseguia encontrar produtos que fossem compatíveis com as suas características – sobrancelhas finas e rosácea.

A partir de uma parceria com cirurgiões plásticos e dermatologistas, Jamie criou a IT Cosmetics, em 2008, com o objetivo de criar fórmulas inovadoras e eficazes. O primeiro lançamento da marca e ainda hoje uma das principais referências, foi o corretor Bye bye Under Eye. Mas aquela que é a base mais vendida nos Estados Unidos e que agora também já pode ser adquirida em Portugal, só chegou ao portefólio da marca em 2011. Falamos do Your Skin But Better CC+ SPF 50.

O anúncio da entrada da IT Cosmetics foi uma das revelações de Nuno Saraiva, General Manager da Divisão de Luxo da L'Oréal, num evento com a imprensa, no início de abril, a propósito das novidades para 2023. Nesse momento a marca ainda só estava à venda na nova Wells do Norteshopping, mas já se encontra disponível em todas as lojas Well's e Perfumes & Companhia, além de online nestas lojas.

“Acreditamos no poder da beleza autêntica e estamos entusiasmados em trazer uma marca reconhecida mundialmente pela sua inovação e qualidade para o mercado português”, acrescentou Nuno Saraiva. Apesar de a IT Cosmetics já fazer parte da família L'Oréal desde 2016, a entrada no mercado nacional acontece este ano, fazendo agora parte do grupo de mais de 20 países que a comercializam.

Na IT Cosmetics pode encontrar soluções de maquilhagem, skin care ou mesmo pincéis. O que pode esperar são produtos pensados mulheres que não têm muito tempo para fazer a sua rotina e que privilegiam produtos que combinam mais do que uma função. E com nomes sugestivos. Fique a conhecer os mais icónicos.

Os icónicos

Your Skin But Better CC+ SPF 50

créditos: Divulgação

Trata-se de um produto revolucionário pelo seu efeito multitasking. Não será por menos, uma vez que se trata da base mais vendida nos Estados Unidos. Oferece uma boa cobertura ao mesmo tempo que tem um efeito hidratante e ainda protege dos raios UV com FPS 50+ e corrige imperfeições. Tudo isto no mesmo produto o que promete ser um aliado de peso para as adeptas de produtos com mais do que uma função ou mesmo skin minimalists.

A fórmula contém ingredientes como colágeno, ácido hialurónico e peptídeos, deixando a pele com uma aparência naturalmente luminosa. O PVP é 41,67€.

Corretor Bye bye Under EyeTM

créditos: Divulgação

Bye Bye olheiras. Este é um corretor de alta cobertura conhecido pela sua capacidade de camuflar as olheiras mais persistentes. Este foi também o primeiro produto da marca.

A fórmula é altamente pigmentada e corrige e ilumina o contorno dos olhos. Contém ingredientes hidratantes para evitar que a pele do contorno dos olhos, que é mais delicada, fique ressequida. O PVP é 28,10€.

Lápis de Sobrancelha Brow PowerTM - Universal Taupe

créditos: Divulgação

As sobrancelhas são essenciais para realçar a expressão facial e este era um dos pontos que a fundadora quis ultrapassar por ter sobrancelhas finas.

O Brow Power tem uma tonalidade universal que se adapta a uma ampla variedade de tons de pele e cabelo. O lápis preenche, define e dá forma às sobrancelhas, prometendo um acabamento natural e duradouro. O PVP é 26,16€.

Confidence in Your Beauty Sleep Serum

créditos: Divulgação

Saindo do mundo da maquilhagem e entrando na skin care, este produto tem combina a ação de três antioxidantes: vitamina C, ácido ferúlico e polidatina.

A fórmula é pioneira no mercado uma vez que combina benefícios iluminadores e de combate ao envelhecimento da pele. O PVP é 60,45€.