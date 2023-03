Alerta fãs de skincare, a espera finalmente acabou. A SuperGoop!, fundada em 2005 por Holly Thaggard, e que tem como foco a proteção solar, está pela primeira vez na Europa, através da Sephora.

Com uma reputação de especialista em SPF, construída ao longo dos anos, a Supergoop! desenvolve produtos inovadores e fórmulas de bem-estar que tornem o uso diário de SPF um prazer, além de uma obrigação, considerando os efeitos que a exposição solar tem na pele.

Holly Thaggard, mãe e ex-professora, interessou-se por este tema quando uma amiga próxima foi diagnosticada com cancro de pele aos 29 anos. Além disso, percebeu também que a maior parte dos sinais de envelhecimento da pele são causados pelo sol, o que determinou a vontade de mudar a forma como o mundo pensava a proteção solar.

Desta forma, criou produtos para a pele com fórmulas inovadoras de SPF e ingredientes inteligentes, como por exemplo, o Unseen Sunscreen, um dos produtos icónicos da marca e o best-seller, que é um produto diário para a pele com uma fórmula 100% invisível e leve que pode ser usado como um primer de maquilhagem ou sozinho, para aperfeiçoar a pele, minimizando a aparência de poros com um acabamento natural.

“Estou muito entusiasmada com o lançamento dos nossos SPFs inovadores e de bem-estar em 16 países europeus como parte da “Next Big Thing” da Sephora nesta primavera. Há pouco mais de 15 anos, fui inspirada a criar uma nova categoria de cuidados com a pele - tudo construído sobre uma base de proteção UV de amplo espectro que nos rendeu a reputação de Especialistas em SPF. Mal posso esperar para partilhar estas fórmulas com mais pessoas”, afirma Holly Thaggard, fundadora da Supergoop!, em comunicado.

Os produtos custam a partir de 21,99 euros. A Supergoop! está disponível em Portugal nas lojas físicas e online em Sephora.pt.