A Mango apresenta a sua primeira proposta para a primavera-verão 2024 com a nova coleção Selection, que celebra o poder que a moda possui como um importante meio de autoexpressão, capaz de nos elevar com a sua inquestionável capacidade de mudar o estado de espírito.

Com a clara intenção de levar os looks do dia a dia a outro nível, este lançamento apresenta uma proposta de moda mais avançada, que combina peças de alfaiataria mais formais, mas sempre com um toque de ousadia, com outras do guarda-roupa mais desportivo. Os blazers e outras peças de alfaiataria foram inspiradas num estilo urbano e, em alguns casos, especialmente feminino.

Esta é composta por 23 peças de vestuário e 14 acessórios onde as peças intemporais convivem com as trendy, combinadas com acessórios premium. A alfaiataria é a pedra angular da coleção, especialmente no que diz respeito aos blazers e às peças de outerwear bem estruturadas, onde se incluem opções com um ombro bem marcado, com ajuste na cintura, blazers body para serem usados dentro das calças ou gabardines.

Todas estes modelos combinam na perfeição com peças mais desportivas, como o blusão de pele ou os calções em cetim inspirados no boxe, além de outras peças que oferecem um contraponto mais feminino, como saias e vestidos abaloados.

Destacam-se ainda as peças imprescindíveis em qualquer armário e que aparecem agora sob a forma de clássicos reinterpretados. As calças, de fazenda ou denim possuem uma base extralonga que se dobra para fora, o que cria um efeito double-leg. As camisas, com diferentes cortes, são produzidas num algodão premium ou com seda.

Descubra a coleção Selection aqui.