Humana

No número 57 B da Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, encontra-se a nova loja da Humana. A Praça de Espanha, em Lisboa, foi o local escolhido para este novo espaço que conta com dois dois andares e 180m2.

Aqui os fã de moda secondhand vão encontrar diferentes opções para adicionar ao seu guarda-roupa ou dar um toque diferente à sua casa, como é o caso de vestuário e calçado para toda a família e têxteis.

Com esta abertura, marca - que já conta conta 13 espaços em Lisboa e seis no Porto - assinala a sua 20ª loja em território nacional.

O Lisboeta

O espaço EmbaiXada, localizado no Príncipe Real, acaba de ficar mais doce ao receber o primeiro espaço físico da loja O Lisboeta.

Para quem não sabe, esta é uma marca famosa por reinventar a receita e o formato do salame de chocolate que, pelas mãos de Catarina Belmarço, assume a forma de bombons e bolos assim como diversos ingredientes e bases.

“A EmbaiXada é um local emblemático de Lisboa, que pretende promover e enaltecer marcas portuguesas, dando-lhes espaço para criar a sua própria história inserida num ambiente trendy e moderno, pelo bairro onde se situa, o Príncipe Real. Com base nestas premissas, fez todo o sentido nós dar este passo tão importante escolhendo uma loja que tem uma envolvente tão única. Será uma excelente oportunidade para a marca mostrar a qualidade e inovação dos seus produtos, não só ao público nacional, mas também ao turistas que nos visitam”, disse Catarina Belmarço, Co-Founder da marca, sobre esta abertura.

O Lisboeta está aberto de segunda a sábado entre as 12:00 e as 20:00 e aos domingos entre as 11:00 e as 19:00.

Wells

Se é uma beauty addict, sabia que no mês de março a Wells inaugurou um novo espaço no NorteShopping. Mas este não é um espaço qualquer uma vez que é a maior loja do país da área da beleza.

Ao longo de dois pisos, vai encontrar as maiores novidades do mundo da beleza onde se incluem perfumaria, maquilhagem, cabelos e parafarmácia. Loewe, Tom Ford, L’Occitane, Urban Decay, Pupa Milano ou 3INA são algumas das mais 400 novas marcas que vai poder experimentar em primeira mão.

Esta flagship store, com mais de 500 metros quadrados, destaca-se por incluir um Centro de Estética Wells, onde poderá fazer tratamentos de rosto, corpo, massagens e depilação, e o Hair Studio, onde serão realizados protocolos e rituais das marcas Kérastase e Shu Uemura, assim como os serviços de Brow & Lashes Bar Corner da Wiñk.

Vilanova

A Vilanova está de regresso ao 8ª Avenida, localizado em São João da Madeira, e com um espaço completamente renovado. Para esta reintegração, a marca apostou num ambiente mais amplo, atual e uma oferta mais diversificada.

A loja - que conta com cerca de 300m2 e está localizada no piso 1 - oferece peças casuais para o dia a dia mas também para ocasiões especiais, incluindo calçado e acessórios para homem e mulher.

“A expansão deste espaço acompanha o crescimento que a marca tem tido nos últimos anos. Decidimos fazer a renovação do espaço da Vilanova, que está connosco desde o inicio de 2016, garantindo, uma vez mais, o reforço da oferta do Centro Comercial para as famílias em pleno início de primavera”, refere Sérgio Queirós, diretor do 8ª Avenida, em comunicado.

Kiko

Com a missão de dar a todas as mulheres a possibilidade de terem acesso aos mais inovadores cosméticos em Portugal a preços acessíveis, a Kiko Milano acaba de inaugurar um kiosk do Fórum Coimbra.

Neste novo espaço vai encontrar os melhores produtos de maquilhagem da marca de cosmética profissional italiana para cirar os seus looks e sem esquecer as últimas tendências de beleza.

A Kiko Milano conta com uma área de 21 m² e está localizada no piso 1.

Bershka

No início do mês, o centro comercial Colombo inaugurou uma nova Bershka que está de cara lavada, assumindo-se como uma loja mais moderna e tecnológica.

Este espaço de 1.114 m2 conta com uma decoração e design pensados ao pormenor, como é o caso dos espelhos laterais na entrada e a forma de “L”, contemplando as três coleções da marca: Bershka, BSK e Man. A zona central, que ocupa mais de 60% da superfície, é destinado à secção de Mulher e cada uma das secções estão divididas com roupeiros, móveis com rede e materiais brilhantes e coloridos.

Localizada num dos espaços comerciais mais simbólicos da capital portuguesa, esta loja estreia a nível mundial a Wearable Art, uma coleção phygital que permite associar elementos virtuais a peças físicas específicas que, através da realidade aumentada, elevam a sua criatividade e design.

Outro destaque vai o novo sistema de auto cobrança que facilita a compra self service, sendo que esta Bershka conta ainda um novo provador exclusivo para roupas em realidade aumentada, onde os clientes podem gerar conteúdo para as suas redes sociais através das novas peças digitais da coleção Bershka.

Quebramar

A Quebramar é a nova aposta do Nosso Shopping para reforçar o seu catálogo de lojas. O piso 1 do espaço comercial, localizado em Vila Real, foi o local para a abertura do novo espaço da marca de moda portuguesa.

Conhecida pela sua forte inspiração náutica, aqui os visitantes podem encontrar diferentes propostas casuais e desportivas para homem e mulher, onde se incluem peças de roupa, calçado e acessórios.

"A abertura da loja Quebramar é uma excelente prova do compromisso do Nosso Shopping em satisfazer as necessidades e a procura crescente dos nossos visitantes. Com a nossa contínua capacidade de inovação e expansão, o Nosso Shopping está a fortalecer cada vez mais a sua oferta comercial, proporcionando experiências únicas e diferenciadoras para os seus visitantes", afirma Roberto Senra, diretor do espaço comercial, em comunicado.

GUESS

Se é fã da Guess não deve deixar de visitar o novo espaço da marca que acaba de reabrir no Freeport Lisboa Fashion Outlet, em Alcochete.

Ao longo de mais de 300m2 será possível perder-se entre as habituais coleções da marca, como é o caso das linhas GUESS Eco e Guess Jeans.

Um dos destaques deste novo espaço, que passa a refletir o novo conceito da marca para as lojas outlet, é o facto de contar com uma novidade: a linha Guess Kids, dedicada aos mais pequenos.

André Opticas

A André Opticas está de regresso ao coração de Lisboa com uma nova loja na Rua Garrett 94. Para a marca portuguesa esta é uma abertura especial uma vez que foi nesta localização que deu início à importação de marcas de prestígio do panorama internacional.

Para a decoração desta nova boutique óptica, inspirou-se no interior das carruagens de um comboio de luxo e contou com a ajuda do Studio Astolfi que ficou à frente deste projeto.

“Aqui podemos ser a nossa versão mais arrojada. Voltar à Garrett é voltar ao local onde pertencemos, onde somos nós próprios – disruptivos e em contraciclo", disse André Leal, CEO da marca portuguesa, em comunicado.

A loja conta ainda com um consultório onde serão realizadas consultas de Optometria e Contactologia e um cabinet para atendimento privado e personalizado.