De forma a ajudar o turismo nacional e aproveitar para conhecer verdadeiramente Portugal e as suas maravilhas, a Companhia das Soluções sugere 5 diversificados destinos e reúne os melhores looks e opções tanto de moda como de beleza para poder usufruir e explorar os mesmos da melhor maneira.

Descubra as várias sugestões já a seguir.

Odeceixe

créditos: Companhia das Soluções

Odeceixe é um destino de beleza natural com uma pitoresca vila, as suas praias, de rio e mar, e que com a sua ribeira cria fronteira natural entre o Alentejo e Algarve.

Com uma praia que pertence às 7 Maravilhas – Praias de Portugal, para este destinos não poderíamos deixar de sugerir peças multifacetadas, como um fato de banho e sandálias, para passar a manhã na vila e a tarde no rio ou na praia.

Na foto: Leite protetor solar Rituals; Óleo Seco Sublime René Furterer; Mala de viagem American Tourister; Fato de banho Brazilian Bikini Sshop; Saco Decenio; Chapéu Elisabetta Frannchi; Biquini Lion of Porches; Chinelos Melissa; Óculos de sol Calvin Klein, André Ópticas.

Gerês

créditos: Companhia das Soluções

A vasta região do Gerês é o destino perfeito para os amantes de ar livre com muito hectares de natureza e onde no mesmo dia pode visitar o Santuário de Senhora da Abadia, dar um mergulho na cascata Fecha de Barjas e aventurar-se na Mata Nacional.

Assim, para este destino sugerimos calçado e roupa confortável de tecidos resistentes mas leves, não podendo faltar a mochila para todos os essenciais como o protector solar.

Na foto:René Furterer solar Fluído de Verão Protector KPF50; T-shirt às riscas Decenio; Sweatshirt Diadora Calças Relish; Ténis Steve Madden; Óculos de sol Salvatore Ferragamo; Botas Camport; Mochila ambar; ISDIN Protetor Labial SPF 50.

Nazaré

créditos: Companhia das Soluções

Na costa atlântica de Portugal Continental e conhecida pela maior onda do mundo a nossa terceira sugestão é a Nazaré. Destino perfeito para quem gosta de temperaturas mais amenas e desportos marítimos como o surf, mas onde também se aprende sobre umas das mais antigas tradições de Portugal ligadas às artes da pesca, a Arte Xávega.

Assim, na mala com destino à Nazaré não poderão faltar os produtos solares para um bom dia de praia e peças versáteis como os óculos de sol tendência redondos, sandálias confortáveis com aplicações e fatos de banho.

Na foto: Laboratórios Babé Fotoprotetor Loção SPF 50; Protetor solar Martiderm SPF 50; Saco Samsonite; Fato de banho preto, Brazilian Bikini Shop; Colar Egénio Campos joalharias; Chinelos laranja Hunter; Jumpsuit Silvian Heach; Óculos Óptica Boavista.

Monsanto

créditos: Companhia das Soluções

No interior de Portugal e para conhecer um pouco mais da cultura Portuguesa, sugerimos a visita a Monsanto. Assim para explorar a "aldeia mais portuguesa de Portugal" e a sua encosta granítica sugerimos peças práticas que permitam fazer grandes caminhadas, como as clássicas calças de ganga e ténis ou sandálias com solas flexíveis, assim como partes de cima versáteis que possam formar camadas que nos protejam tanto do calor como da humidade.

Na foto: Galénic Aqua Urban SPF30; Sun screen Sensilis SPF50; Ténis para homem Ambitious; Calças de ganga Lion of Porches; Chinelos cor de rosa Lemon Jelly; Blusão branco Pinko.

Madeira

créditos: Companhia das Soluções

A Região Autónoma da Madeira é um destino polivalente com muitas ofertas de actividades de natureza e citadinas mas também possui praias paradisíacas na ilha de Porto Santo.

Assim, ao fazer as malas sugerimos peças confortáveis e leves, nunca esquecendo o protetor solar, para que desfrute totalmente da praia, natureza e cidade.

Na foto: Coffret Bolsa Travel Kit Galénic; Sensilis Sun Secret Gel Creme Corporal SPF50; Mala de viagem Samsonite; American Tourister Tote Bag Barbie; Camisa de manga curta Antony Morato; Triquini Brazilian Bikini Shop; Chinelos Ipanema; Óculos de sol Marni; Jumpsuit Molly Bracken.

