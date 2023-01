Oversize is fashion

Este ano pede roupa oversize e nesta corrente incluem-se as populares calças parachute. Para além destas, existem modelos para todos os gostos: das calças largas, incluindo joggers mais soltinhas, às cargo passando pela boca de sino. E atenção que não precisa de apostar em algo super largo, pode optar por algo intermédio e ir experimentando aos poucos.

Look Monocolor

É quase impossível errar quando estamos com um look monocolor, uma vez que alonga a silhueta e faz-nos sentir ainda mais elegantes. Este costuma ser composto por duas peças, superior e inferior, que combinam perfeitamente devido ao uso da mesma cor. Com a ascensão dos fatos de treinos nos últimos dois anos, é normal que o gosto pelo monocolor se tenha espalhado muito para além do sportswear. Escolher branco, preto ou cinza é o mais fácil, então em 2023 os looks monocolores irão dar lugar a tons mais ousados, como vermelho, azul, rosa, verde, castanho, amarelo ou roxo.

Sapatilhas de corrida dos anos 2000

Nos últimos meses, sapatilhas como as ASICS GEL-Kayano 14 ou os New Balance 530 transportaram-nos para os anos 2000. Naquela época, os modelos mais populares eram as sapatilhas de corrida com toques metalizados, geralmente em prata. Outra característica comum era combinar um tecido altamente respirável no peito do pé com alguns reforços sintéticos distribuídos dinamicamente. O seu sucesso faz com que continuemos a tê-las na mira para 2023 como uma das tendências do streetwear. Tudo indica que ainda têm espaço para crescer, e há mais modelos dentro deste estilo que continuam a ser lançados, como as New Balance 1906R, que combinam com joggers, jeans, leggings e calções. Outra ideia é combinar este tipo de sapatilhas com um estilo streetwear adulto, ou seja, com um ar mais formal.

Golas: o complemento para o outono-inverno

Para alguns, tudo começou quando o uso de balaclavas como parte do look se popularizou nas passerelles. Talvez este acessório não tenha pegado muito na moda de rua, mas serviu para dar uma nova vida a outro acessório semelhante: as golas. Ao cobrir apenas a área do pescoço, as golas não são tão exageradas ou peculiares como as balaclavas. São amplamente usadas, são confortáveis e há cada vez mais marcas a investir nelas, incluindo a Nike, Jordan e The North Face.