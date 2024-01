Decenio

A Decenio encerrou o ano de 2023 ao adicionar mais um espaço físico no Norte do país ao seu portefólio de lojas. O MaiaShopping, localizado no Porto, foi o local escolhido para esta inauguração que se realizou em dezembro.

Para esta abertura em específico e de forma a diferenciar-se de todos os outros já existentes, a marca portuguesa centrou-se na criação de um novo conceito que conseguisse evidenciar as suas propostas de vestuário, calçado e acessórios para homem e mulher

"Foi minuciosamente preparada uma decoração que estabelece uma ponte entre o design contemporâneo -—através dos tons claros, linhas clean, e alguns apontamentos dourados —, e a inovação têxtil, apresentando a marca como o casamento da tecnologia e tradição", refere em comunicado.

A Decenio conta com 190 metros quadrados e está localizada no piso 2 do MaiaShopping.

The North Face

Se é fã da The North Face temos boas notícias para si: a marca americana acaba de abrir a sua primeira loja no Colombo, em Lisboa.

Ao longo de mais de 100 metros quadrados vai poder encontrar tudo aquilo que precisa para a prática de diferentes desportos, como é o caso de Ski, Trail ou Hiking.

Localizada no piso 2 daquele que é considerado o maior centro comercial do país, a loja conta com diferentes propostas de roupa, acessórios e calçado para todos os membros da família.

Hoff

Depois da capital lisboeta, a marca Hoff viajou até ao Porto para a abertura daquela que é a sua segunda loja em território nacional.

No NorteShopping, em Matosinhos, poderá ver ao vivo e experimentar pela primeira vez as diferentes propostas da marca espanhola que, desde 2017, se tem destacado pela sua oferta de calçado desportivo.

"Embora os sneakers sejam a principal aposta da marca, a oferta inclui ainda botas, botins, sabrinas e sapatos, a par de acessórios e vestuário, nomeadamente, carteiras e uma coleção casacos", refere a marca em comunicado.

A Hoff está localizada no piso 2.

Vans

A Vans, icónica marca originária da Califórnia, acaba de aterrar no centro de Lisboa ao abrir uma loja física no piso 2 do Centro Comercial Colombo.

Um dos elementos surpresa desta abertura - que conta com 70 metros quadrados - é mesmo o seu conceito diferenciador. De acordo com a marca, este espaço comercial em Lisboa é o terceiro a receber este "conceito 3.0, que se destaca pela fachada aberta que permite uma visualização total da oferta."

Todos aqueles que visitarem o piso 2 vão encontrar os mais recentes lançamentos da marca californiana, como é o caso de várias propostas de vestuário, calçado e acessórios para toda a família, e ainda uma zona que promete conquistar os amantes de skate.