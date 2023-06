Living Creativity

Felicidade, boas vibrações e, como o nome indica, espaço para a criatividade. É desta forma que se traduz esta tendência, que chama por óculos de sol com mais cor, design e texturas.

Pense nesta tendência como uma espécie de arte que se pode vestir. Se arrojar é aquilo que mais gosta, tenha em atenção estas sugestões.

Bio Tech Nature

Se gosta do estilo futurista e digital este é o estilo certo para si. Este remete-nos para a fantasia do metaverso ao mesmo tempo que procura oferecer soluções com materiais mais biológicos e que ofereçam um melhor ajuste, conforto e design.

Fique a conhecer as sugestões desta tendência.

Pigmented Earth

Minimalismo, linhas fluídas, múltiplas dimensões e continuidade. É o que caracteriza esta tendência que quer ter uma relação com a natureza cujas cores têm uma forte componente de elementos terra fora da caixa.

É também a tendência que já verificamos há algumas estações e que mantém assim continuidade.

Fique a par com estas sugestões.