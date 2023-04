1. O B01 Ford Thunderbird é a estrela desta coleção, destacando-se por ser o mais arrojado dos outros três modelos que compõem a linha Top Time Classic Cars e que primam pela sua aparência mais clássica.

2. Tal como o próprio nome indica, o relógio foi inspirado no famoso modelo Thunderbird criado por Henry Ford na década de 1950 e que, ainda nos dias que correm, é considerado um ícone do automobilismo. Este automóvel - que aliava na perfeição estilo, conforto, velocidade e um design de luxo – foi apresentado ao mundo em 1954.

3. Com o objetivo de criar um cronógrafo disruptivo e um mostrador arrojado para a época, a Breitling uniu forças com diferentes marcas de referência do universo dos automobilismo e motociclismo. E, em 1960, nascia a coleção Top Time Classic Cars que se tornou um ícone.

4. Para o relançamento desta coleção a marca apostou uma nova adição: o Ford Thunderbird. Este veio juntar-se aos outros três relógios unissexo que compõem esta linha: o Ford Mustang, o Chevrolet Corvette e o Shelby Cobra e que contam com versões atualizadas dos cronógrafos.

5. A coleção Top Time foi fortemente influenciada pelos anos 1960 e pelos carros desportivos intemporais. Tal como refere a marca em comunicado, esta foi uma época “marcada por experiências, diversão, liberdade e energia. Viver a vida a toda a velocidade estava na moda — quer fosse ao volante de um carro desportivo ou numa moto.”

6. A edição deste ano traz outra novidade: o facto dos quatro modelos terem um Calibre manufaturado Breitling 01. Tal como explica a marca, este “é um dos movimentos de cronógrafo mais conceituados na indústria, tendo sido concebido para garantir o nível máximo de precisão, fiabilidade e funcionalidade.”

7. O vermelho é a cor central do modelo Thunderbird e que é visível em diferentes detalhes do relógio. Como é o caso dos ponteiros dos cronógrafos, que sobressaem no mostrador de fundo branco, e da bracelete.

8. É ainda de realçar a bracelete vermelha que é outro dos destaques deste modelo. Na sua confeção foi utlizada pele bovina, que se destaca por conter diferentes detalhes perfurados que nos remetem para o mundo das corridas de carros e aquela que é uma das cores deste modelo desportivo.

9. Todos os relógios desta gama foram desenhados de forma a incorporar o famoso logotipo da marca do carro desportivo que deu origem a esse modelo em específico. Este é visível tanto no mostrador como na parte traseira do relógio.

10. O modelo B01 Ford Thunderbird tem uma caixa em aço de 41 mm, vidro e fundo de caixa em cristal de safira e oferece uma resistência à água de 100 m.

A coleção Top Time Classic Cars está à venda online e na Boutique dos Relógios Plus, na Avenida da Liberdade. O modelo B01 Ford Thunderbird custa 7.550€.