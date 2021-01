Eles são quase sempre em tricô, compridos, estreitos ou oversized, a rivalizar com as mantas dos sofás. E podem usar-se de várias formas. A imaginação é o limite. Elas podem ser em lã ou de pele, com ou sem detalhes e canos mais curtos ou mais longos.

Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever