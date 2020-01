Não é, definitivamente, uma cor exclusiva do verão e do tempo quente. Desde o branco gelo ao pérola, mais escuro, no inverno de 2019/2029 apresenta-se como tendência forte, sobretudo em look total ou misturado com outros tons neutros.

