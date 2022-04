White fever: renda-se aos brancos

Aposte nos brancos para os seus looks desta estação e deixe-os com um ar mais fresco e elegante, quer seja em total look, quer seja em peças individuais.

Tal como o preto, também o branco é uma cor essencial no armário feminino e por isso, deve ser usada durante todo o ano, independentemente das temperaturas. Vestidos, camisas, t-shirts, saias, casacos ou jeans, devem fazer parte dos seus looks quer seja na totalidade, quer seja em peças soltas. Este tom vai trazer leveza aos seus looks e deixá-los mais "limpos", elegantes e frescos para a estação que se avizinha.