trend23: Dê um ar desportivo ao seu look com estas joggers

Aposte neste modelo de calças desportivas para combinar com as suas peças do dia a dia, sem deixar os seus looks perderem a elegância.

As calças de fato treino já não são o que eram. Se antigamente só serviam para fazer desporto, atualmente, consegue conjugá-las com os seus looks do dia a dia e deixá-los repletos de estilo. Existem vários modelos de joggers, desde as tradicionais de desporto, até às mais elegantes e por isso, só precisa de escolher o modelo que mais se adequa a si e ao seu armário. Inspire-se nas sugestões que temos para si e mantenha o seu look desportivo, sem perder a sua personalidade.