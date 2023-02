5 modelos de calções para usar nos dias frios

Os calções não servem só para serem usados no verão, muito pelo contrário, estas peças podem e devem ser usadas nos dias mais frios, com os complementos certos.

As botas altas e as meias fazem com que se mantenha quente, ao mesmo tempo que deixa os calções serem as estrelas do seus looks.

Dê uma vista de olhos nas sugestões de calções que temos para si e não os dispense nos seus looks.