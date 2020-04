Saias evasé

As saias rodadas ou em evasé são as indicadas para si. Midi ou mini, tudo depende da forma como se sentir mais confortável. Conjugue esta peça com uma t-shirt estampada para um look mais descontraído ou com uma camisa formal para um look mais clássico.

Tons claros na parte superior

Se o seu formato de corpo é pera, aposte em tons claros na parte superior de forma a criar um equilíbrio na sua silhueta e desviar a atenção da parte inferior. O único padrão que deve usar (tanto em saias como em calças) são as riscas verticais.

Casacos com ombreiras

Dê volume aos seus ombros com um casaco estruturado com ombreiras. Ao criar volume na parte superior, irá atenuar o contraste de volumetrias da parte inferior.

Acessórios

Evite as pulseiras e aposte nos brincos, colares e lenços. Tudo o que chamar a atenção para a parte superior vai jogar a seu favor.