Para esta estação o rosa continua a ser uma cor a destacar no armário feminino. Além de ser um tom conhecido por ser bastante girly, ele funciona na perfeição com todos os tipos de looks, tornando-os mais femininos e elegantes.

São inúmeras as fashion girls que já se renderam ao rosa e por isso, está na altura de fazer o mesmo. Dê uma vista de olhos e inspire-se!