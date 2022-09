trend22: troque os jeans por estas calças

Os jeans são provavelmente o item que mais faz parte do armário feminino e embora eles sejam uma peça must-have e trendy, por vezes é necessário também dar-lhes uma pausa nos looks.

Para isso, existem inúmeras opções de calças que funcionam na perfeição com todos os tipos de look e se adaptam, também, a todas as ocasiões.

Veja as sugestões que separámos para si e aposte nestes modelos.