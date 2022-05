Combine-as com vestidos compridos, calças de ganga e as tão famosas minissaias, e complete os seus looks com o calçado mais trendy deste verão.

Diretamente da década de 1970 para o século XXI, as socas estão prontas para marcar mais um verão. De salto alto, médio ou raso, o importante mesmo é que aposte nesta tendência que veio para ficar e dê aos seus looks um ar cool e muito trendy.