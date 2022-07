trend22: o estampado de animal está de regresso

Zebras, tigres, leopardos ou até mesmo onças, são alguns dos padrões de animal que estão de regresso nesta estação e podem ser encontrados em camisas, vestidos, saias, calças, macacões, entre outros.

O ideal é que use e abuse destes nos seus looks de verão, quer seja em peças soltas, ou até mesmo em total looks e por isso, dê uma vista de olhos nas sugestões que separámos para si.