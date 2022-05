trend22: deixe os saltos de lado e aposte nestas sandálias rasas

Trocar os saltos pelos rasos, proporciona um maior conforto quando se trata do dia a dia.

Com solas baixas ou mais altas, de várias cores e formatos, as sandálias ganham vida nos dias mais quentes e prometem adicionar um toque de leveza e frescura aos seus looks.

Inspire-se nas sugestões de sandálias rasas que temos para si e aproveite para deixar os saltos de lado.