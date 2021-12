trend21kids: porque as mais pequenas também merecem brilhar

Com os dias festivos a chegar, também as mais pequenas gostam de ter um look mais fun e diferente do que estão acostumadas a usar.

Os brilhos chegam às peças mini, para que as mais pequenas possam combinar ou não com as mães ou até mesmo, com as irmãs mais velhas. Posto isto, preparámos sugestões de peças com brilho para que possa inspirar-se para os looks das mais pequenas.