trend21: invista nas sandálias de plataforma para a primavera

A tendência dos sapatos chunky tem sido um sucesso: botins e ténis têm feito parte das peças de calçado mais cobiçadas das últimas temporadas. Com a mudança da estação, esta moda reinventa-se, para adotar os dias mais quentes, em forma de chunky sandal.

A tendência volta a ganhar forma em várias versões: chinelos chunky, “dad sandal” ou até mesmo as clássicas alpargatas que ganham uns centímetros extra na sola. A particularidade desta moda é que estranhamente, com o poder do contraste dos sapatos pesados, faz um pé bonito e elegante a quem os usa, ficando lindamente com a oposição de um look feminino e leve, como um vestido de verão.

Conheça as sugestões de sandálias de plataforma que selecionámos para si e prepare-se para os dias solarengos que não tardam a chegar.