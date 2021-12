trend21: estas malas são perfeitas para os dias festivos

Já falta muito pouco para o Natal e para darmos as boas-vindas ao novo ano e por isso, nada melhor do que começar a pensar nos seus looks festivos, até porque apesar de estar em casa, não significa que não possa estar perfeita.

Já lhe mostrámos peças com brilhos, calçado com brilhos e como é claro, não podíamos deixar as malas com brilhos de lado. Posto isto, e para que os seus looks sejam de arrasar nesta época de festa, dê uma vista de olhos nas sugestões que temos para si.