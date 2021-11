Y2K a trend que tem de ter debaixo de olho

Embora o nome não consiga denunciar logo do que se trata, esta tendência é muito apreciada pelo público feminino, em especial nas épocas mais festivas.

Y2K é nada mais nada menos, do que a junção do brilho com a pele à mostra, com a exuberância e em alguns casos, também com o exagero. Esta está a ser cada vez mais vista no street style o que faz dela uma trend que as fashionistas já não dispensam.

Com um forte cunho dos anos de 1980, misturadas com os brilhos e metalizados dos anos 2000, a Y2K promete fazer-lhe voltar atrás no tempo.

Inspire-se nestas sugestões de peças que temos para si e adira a esta trend.