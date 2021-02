Tote bags: as malas onde cabe tudo

Sempre ouvimos dizer que uma mulher prevenida vale por duas, seja com um casaco de malha caso a noite arrefeça, ou com um estojo de maquilhagem para se retocar depois de fazer aquela mini-maratona para chegar a horas. As tote bags permitem carregar consigo tudo isto, e muito mais.

A tendência das malas pequenas tem se mostrado forte e não dá sinais de abrandar, mas a realidade é que não há nada que seja tão prático como uma tote bag. A necessidade de carregar connosco uma versão light da “casa às costas” ultrapassa a vontade de aderir à tendência das malas pequenas que “são tão giras!” mas se formos a ver bem só levam o porta-moedas e a chave de casa, que o telemóvel tem que ir no bolso das calças, já se sabe.

Confira as malas que lhe permitem carregar tudo o que necessita no dia-a-dia.