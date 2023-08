Ainda estamos a meio do verão, e a agenda de festivais está repleta de eventos incríveis. Para ajudá-la a arrasar em qualquer ocasião, reunimos as tendências mais marcantes, e o inconfundível estilo das nossas it girls. Prepare-se para uma viagem pelas melhores opções de visuais, dos mais vibrantes e coloridos aos mais sofisticados e discretos.

Inspire-se connosco e seja a estrela deste verão.