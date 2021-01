tendência: pernas de fora no inverno? Sim

Embora as temperaturas no inverno sejam baixas, isso não é motivo para deixar as saias de lado.

Nesta estação as pernas querem-se de fora, por isso, não tenha receio das temperaturas e para ficar mais quente opte por usar collants.

Hoje em dia tem opções que funcionam na perfeição com saias, sejam elas mais discretas ou arrojadas.

Mas primeiro dê uma vista de olhos nos modelos de saias que separámos para si.