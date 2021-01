tendência: peças sem género para ter debaixo de olho

Cada vez mais as peças genderless, sem género, são uma constante no mundo da moda e isso, acontece porque hoje em dia já é mais do que banal as mulheres e os homens usarem o mesmo tipo de peças.

T-shirts, sweatshirts, calças de fato treino, casacos ou até mesmo calções, são várias as peças que podem ser usadas por ambos os sexos para criar looks repletos de estilo.

Inspire-se nestas peças e looks que separámos para si e não tenha vergonha de “assaltar” o armário do seu namorado/a.