tendência: looks of white para esta estação

Apesar de estarmos no inverno, isso não significa que os looks tenham que ser escuros e aborrecidos e por isso, o off white está de volta e promete ser a tendência a seguir nesta estação.

A ideia é apostar num look monocromático, de tons neutros, que se destaque com o uso de acessórios ou calçado e assim trazer um ar mais elegante e sofisticado ao seu outfit.

Dito isto, separámos algumas inspirações a que precisa dar uma vista de olhos.