As muscle tees são uma das grandes tendências deste ano! Simples e sem grandes detalhes, exceto o facto de serem oversize e algumas terem destaque nos ombros, estas t-shirts sem mangas surgem em tons básicos e sem estampados ou até mesmo padrões, de modo a poderem ser conjugadas com qualquer peça e manter o look fresh e com um toque cool. Adira também a esta tendência e dê uma vista de olhos nas sugestões que temos para si.