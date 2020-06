tendência: estas são as sandálias mais trendy deste verão

As sandálias são o modelo de destaque do verão e desta vez trazemos-lhe cinco sugestões diferentes, todas elas com salto, para que possa tornar os seus looks mais elegantes.

De tons neutros ou coloridas, as sandálias ganham destaque no verão ao tornarem os looks mais frescos e elegantes. Desta vez, o destaque recai nas sandálias com salto e por isso, selecionámos para si estes cinco modelos diferentes para que possa eleger o seu favorito. Continuar a ler