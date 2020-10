tendência: a febre da pele de cobra está de volta

Use e abuse desta tendência neste outono/ inverno e sinta-se mais estilosa que nunca. Veja as nossas sugestões de peças com este padrão.

O animal print tem vindo a marcar presença estação após estação, sendo que desta vez a pele de cobra ganha destaque nos looks de outono com mais pinta. Veja as imagens abaixo e diga sim a esta tendência. créditos: Zara créditos: Net a Porter Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram