Celebre o Dia do Biquíni, que se assinala no próximo domingo dia 5 de julho, com estes cinco modelos que selecionámos para si. Entre tons neutros e tons mais fortes, são várias as opções para este verão. Escolha a que mais se enquadra com o seu estilo e sinta-se mais confiante que nunca!

Oysho

créditos: Oysho

Women Secret