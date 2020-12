O inverno é sinónimo de roupas mais confortáveis e quentes, perfeitas para enfrentar os dias mais frios e chuvosos. Mas não só de roupas é feita a estação mais fria do ano. Os óculos de sol são elementos essenciais, não só em termos de moda, mas também como forma de proteção ocular.

Assim como a roupa e o calçado, estes variam de temporada para temporada, acompanhando sempre as últimas tendências.

Conheça as principais tendências para este inverno

As cores: tendencialmente mais quentes e escuras

A acompanhar as mudanças no vestuário, os óculos também procuram representar os looks mais quentes, de aconchego e de conforto. Nos meses mais frios do ano recorrem-se a tons mais escuros, como o preto, o castanho e o bordeaux.

As lentes continuam a ser marcadas pelas duas diferentes tonalidades e acabamentos: o efeito matte, brilhante, degradé ou até mesmo espelhado. Existem cores para todos os estilos e looks.

Os padrões com toques distintos

Se procura modelos irreverentes, modernos e repletos de estilo, os padrões podem ser a solução. Igualmente em tons mais escuros, como os cinzentos e castanhos, os padrões podem ser dos mais simples aos detalhados.

Os formatos: dos mais clássicos aos irreverentes

Desde os redondos ou quadrados aos modelos mais vintage, como os o cat eye e os formatos muito pequenos, nesta estação tudo é permitido.

Se, por um lado, os óculos com linhas retas, pormenores distintos (como brilhos, pedras ou as cores) e a sua grande dimensão (os conhecidos oversized) são tendência, por outro os modelos cat eye e muito pequenos continuam a marcar a estação. Cada um deles confere um toque único, diferente e moderno a qualquer look.

Os materiais: para todos os gostos e estilos

Os acetatos e os metais continuam a ser os principais materiais presentes nos modelos de óculos. Embora no inverno costumem predominar os modelos em metal, os acetatos ganham outra vida, com modelos clássicos ou até mesmo oversized.

descurar a sua saúde ocular.

A importância da proteção ocular no inverno

É importante que, mesmo no inverno, se utilizem óculos de sol, garantindo a proteção dos olhos contra os raios-ultravioleta, presentes e tão nocivos como no verão. Para além de ajudarem na redução do brilho excessivo causado pelo sol e protegerem contra a neve e vento, os óculos auxiliam na redução da fadiga ocular.

