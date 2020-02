Dê as boas-vindas à nova estação com looks tendência color blocking e diga adeus aos dias cinzentos! Conheça as sugestões que o El Corte Inglés preparou para si e sinta-se inspirada.

Clique nos looks do vídeo e das fotos para saber mais.

Blue

Os folhos estão em alta, por isso aposte numa camisa colorida com esta tendência e conjuge-a com uns jeans brancos e um casaco de cabedal. Resultado? Um look trendy e prático.

Dry Green

Para os dias mais solarengos, mergulhe nos tons de verde e consiga um look formal. Os fatos não precisam de ser aborrecidos, por isso aposte em cores que saiam da sua zona de conforto e sinta-se mais confiante que nunca.

Pink

Ainda no mundo dos fatos, porque não substituir a camisa por uma t-shirt branca e dar um toque mais descontraído ao look? Nos acessórios, brinque com vários tons de rosa e arrase.

Green

As blusas de laçada e mangas de balão são uma forte tendência para esta primavera. Conjugue a peça com umas pantalonas num tom vibrante e aposte em acessórios extra femininos.