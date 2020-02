O bom tempo está a chegar e com ele uma nova estação. É tempo de apostar em cor. A primavera é marcada pelos tons frescos, que nos remetem para as temperaturas amenas e dias mais longos. Foi a pensar nisso, que o El Corte Inglés tem quatro sugestões de looks plus size, cheios cor, para despertar a primavera que há em si.

Clique nos looks do vídeo e das fotos para saber mais.

Formal

Não é preciso muito para conseguir um look mais formal, em dias amenos. Aposte numa camisa branca, que fuja um pouco do tradicional, e combine-a com umas calças e uns sapatos de salto alto. Vai sentir-se maravilhosa e funciona na perfeição com as suas curvas.

Work

Se está farta de usar o básico em relação aos tons que escolhe usar no trabalho, lembre-se que o importante é não ter medo de sair da sua zona de conforto. Arrisque! Um dos padrões tendência desta estação são as bolinhas e está mais que provado que este estampado funciona na perfeição em dois tipos de corpo: ou mais pequenos ou maiores.

Casual

Aposte em peças leves e frescas para os dias mais amenos. Se optar por peças com mangas saiba que são uma excelente opção, pelo facto de serem fluídas.

Fun

Meta as pernas em jogo! Não existe nada mais elegante do que um vestido que favoreça o corpo e mostre um pouco de pele. É só apostar num tom ou padrão que goste.