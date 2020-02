Cada vez mais, os padrões têm vindo a afirmar-se como tendência. E se antes eram usados apenas como detalhe para compôr um visual, hoje em dia são usados em looks integrais.

Se ainda tem medo de arriscar neste tipo de peças o El Corte Inglés dá-lhe quatro sugestões de looks e dicas, para que se sinta segura na hora de escolher o seu outfit. Clique nos looks do vídeo e das fotos para saber mais!

Riscas

As riscas verticais são uma ótima aposta para os seus looks. A ilusão de ótica que criam faz com que a sua silhueta se torne instantaneamente mais alta e esguia.

Geométrico

Este padrão funciona perfeitamente em vestidos que definam a silhueta. Mas para que o estampado não seja demasiado marcado e chamativo, deve optar por um de tamanho médio a pequeno.

Floral

O padrão floral é um dos destaques desta temporada, que não deve deixar de usar. Para o tornar mais sóbrio opte por escolher um tom base mais neutro com apontamentos. Não tenha medo de arriscar. Assim irá destacar a sua silhueta e não o contrário.

Mix

Não tenha medo de misturar padrões! Comece por escolher o mesmo padrão no seu look integral e depois torne-o um pouco mais "fora da caixa" ao conjugar com um estampado completamente diferente nos acessórios.