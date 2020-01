Para começar o ano em grande, faça melhorias a pensar no seu bem-estar e no bem-estar do seu corpo. Se ainda não se rendeu ao exercício físico, esta é a altura certa para o fazer.

Foi a pensar nisso que o El Corte Inglés preparou para si quatro looks desportivos, que vão deixá-la cheia de vontade de começar a cuidar de si. Clique nos looks do vídeo e das fotos para saber mais.

Inspire-se!

Black and white

O preto e branco nunca sai de moda e são as cores certas para quem não gosta de arriscar, até mesmo quando se trata de um look para fazer exercício. Aposte nestes tons e dê-lhes um refresh ao misturá-los com estampados.

Purple fever

Se é fã de apenas um tom e as cores sóbrias não são uma opção, pode sempre optar por um look integral na mesma cor. Como sugestão sugerimos o roxo, para um figurino mais elegante.

Sporty grey

Se não dispensa as calças de fato de treino, ou invés das leggings, esta é sem dúvida a opção certa. Ideal para o exterior, o look é ótimo para as amantes do ar livre, que não querem deixar de estar em forma.

Flower pattern

Se gosta de arriscar e não tem receio em ter as pernas mais descobertas, pode e deve optar por uma versão mais curta, composta por uns calções, um top e um casaco, num padrão mais divertido e original. O importante é que sinta bonita e segura.