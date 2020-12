Peças com brilhos? Veja estas sugestões

Com as épocas festivas a chegar, embora que em casa, chega a vontade de caprichar nos looks e ter uma noite diferente.

Quer seja no Natal ou até mesmo na passagem de ano, uma boa sugestão é optar por peças com brilhos e para isso, trazemos-lhe sugestões que temos a certeza que vai adorar.

Dê uma vista de olhos!