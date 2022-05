Com as temperaturas mais quentes é necessário apostar em calças leves, fluídas e repletas de estilo. Uma ótima opção são as pantalonas, que além de serem práticas são muito versáteis e por isso, funcionam bem com looks mais descontraídos ou arranjados.

De várias cores e modelos, separámos para si cinco sugestões de calças a preços bastante acessíveis para a sua carteira. Curiosa?