O casamento é sem dúvida um dia especial e por isso, os noivos tentam fazer de tudo para que o dia seja perfeito. Geralmente, são as noivas que mais controlam a situação e as quais, acabam por cometer os erros mais comuns.

Desde o vestido, à maquilhagem, aos acessórios, à cerimónia e também às madrinhas, descubra quais são os erros que estas cometem e descubra se também já os cometeu.

Maquilhagem e cabelos

Neste caso a dica é manter-se fiel a si mesma, ou seja, se é uma pessoa simples no dia a dia, não exagere na maquilhagem e no penteado durante o seu casamento. Este é um dos erros mais frequentes nas cerimónias, bem como escolher o vestido baseado na opinião dos outros.

Damas de honor

Se as convidou para esta posição especial, isso significa que elas são muito importantes para si e por isso, faças sentirem-se dessa maneira. Mantenhas perto de si e ajude-as a escolherem o vestido ideal, tendo em conta o tipo de corpo e o que pretende na sua cerimónia.

Sapatos

Cada vez mais, as noivas estão a optar por calçado mais prático durante o casamento. Se não é fã de saltos altos, não se preocupe até porque são várias as opções que pode escolher e manter-se bonita, sem sofrer.

Alimentos

O stress da proximidade do casamento, pode fazer com que a noiva acabe por perder peso e por isso, é importante que tenha atenção e mantenha uma alimentação equilibrada. Lembre-se que a saúde está em primeiro lugar e sem ela, o seu dia especial tem tudo para não correr bem.

Fotografias

O ideal é que faça uma pesquisa acerca do tipo de fotografias que quer ter no seu casamento. Isto vai fazer com que daqui a uns anos, não se arrependa do tipo de fotos que tirou.

Energia

Tente distrair-se no dia do casamento. Aproveite e faça um passeio com as suas amigas ou aproveite o bom tempo, se for esse o caso, para dar uns mergulhos e relaxar. Na hora H, vai se sentir muito mais calma e tranquila.

Aproveite

Este é o seu dia especial e por isso, deve aproveitá-lo ao máximo. Não se preocupe se ele será perfeito para os outros, lembre-se que ele tem de ser perfeito e especial, para si.