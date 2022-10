Largura do rosto, distância da pupila, altura da cabeça, largura do nariz. Além destes, há milhares de medidas e registos que tornam cada rosto único. Com todos os dados reunidos, é possível criar peças moldadas a cada fisionomia e fabricadas exclusivamente com as medidas e características de cada um.

É, sem dúvida, uma revolução no mundo dos óculos e da moda. E tem um nome: VEA — Virtual Eyewear Assistant, da Thema Optical, disponível nas lojas Alberto Oculista. Este software regista os dados biométricos e junta-lhe os gostos de cada um, criando peças únicas.

A personalização não termina aqui e a exclusividade aumenta quando é ainda possível escolher formatos, padrões, cores e detalhes, como o nome ou algo que queira inscrever nas armações.

Este software é um exclusivo Alberto Oculista e tem sido distinguido com vários prémios. Foi eleito Produto do Ano, na Categoria de Soluções Ópticas no ano passado, e já este ano ganhou o selo de garantia e qualidade Cinco Estrelas pelos consumidores.

É simples perceber porquê. Quem usa óculos diariamente, sabe que estes fazem parte da sua identidade e da forma como se apresenta ao mundo. Além da exclusividade de ter uns óculos únicos, o conforto de um ajuste perfeito contribui para um estado de espírito mais confiante, em que os óculos se tornam um acessório de moda e reforçam a personalidade.

Óculos de sol: muito mais do que um acessório de moda

Os óculos de sol entram também nestas possibilidades. No inverno, é também necessário proteger os olhos, tanto contra os raios solares, como do vento ou da neve. Mais do que um escudo de proteção, estes também se querem confortáveis e dentro das tendências.

O serviço “Óculos 100% à Medida” também está disponível para escolher o formato de armações, padrões e personalizar os óculos de sol tendo em conta a biometria e preferências de cada um.

Óculos de encaixe perfeito e confortáveis

Os modelos que caem constantemente da cara, ou que deixam o nariz marcado, que cansam as orelhas ou que simplesmente causam desconforto ficam para trás. Hoje em dia, ter uns óculos com um encaixe perfeito é já uma realidade.

Para saber mais sobre o serviço “Óculos 100% à Medida”, pode visitar albertooculista.com ou ir até uma loja Alberto Oculista e criar e recriar os óculos personalizados. Dos modelos mais ousados ou clássicos, a criatividade é o limite para escolher uns óculos em que o conforto é logo uma garantia.